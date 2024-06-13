عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توقيع عقد تنفيذ مركز الإطفاء الشمالي بقيمة إجمالية تبلغ مليونا و685 ألف دينار، ويأتي ذلك في خطوة جديدة لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية في مدينة المطلاع.



وأكد مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي، أن هذا المركز هو الثاني في المدينة، مشددا على أهمية إنجاز المباني العامة الخدمية بالتزامن مع استقرار المواطنين لتلبية احتياجاتهم اليومية، موضحا أن مدة تنفيذ العقد حددت بـ545 يوما. وتعمل المؤسسة بنشاط على متابعة تنفيذ 20 مبنى خــدميا في مركـــزي الضاحيتــين N9 وN10، يتضمن كل منهما (مركزا صحيا، إسعافا، سوقا مركزيا، مجموعة محلات تجارية، مخفرا للشرطة، مبنى بلدية، وحدة اجتماعية، مركز تنمية المجتمع، مكتب بريد، ومكتبا لوزارة التجارة والصناعة). كما يجري تنفيذ 20 مبنى خدميا آخر موزعا على الضواحي السكنية N5، N6، N7، N8، N9، N10، وN12، وتشمل هذه المباني (6 مبان لرياض الأطفال، 2 مدرسة ابتدائية، 2 مدرسة متوسطة، 9 مجموعات محلات، وفرع غاز. كما يتم تنفيذ مبنى لمقسم الهاتف ومبنى لمكتب البريد الرئيسي بالمنطقة الحكومية في المدينة).



وأعلنت المؤسسة عن الانتهاء من تنفيذ 116 مبنى في المدينة، منها 20 مدرسة، 26 مسجدا مع سكن للإمام والمؤذن، 3 مراكز صحية، مركزين للإسعاف، 20 مجموعة محلات، سوقين مركزيين، 4 أفرع للغاز، مخفرين للشرطة، مركز خدمة المواطن، ومركزا للإطفاء.