قام وفد من إدارة العمل النسائي بالجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية، يضم مديرة العمل النسائي بالجمعية منى سلمان بن عيسى، وعدد من المتطوعين بزيارة لجمهورية مدغشقر وتحديدا العاصمة نانا تاماناف.



وقالت بن عيسى في تصريح صحافي: إن الزيارة جاءت لمتابعة سير العمل وتفقد احتياجات الأيتام وتدشين مشاريع جديدة تخدم الفقراء والمحتاجين.



وأوضحت بن عيسى أن أول أيام الرحلة شهد زيارة دار أيتام «عبدالعزيز محمد الشطي» يرحمه الله، والتي تضم مدرسة وفصلا دراسيا وغرفتي نوم وملحقات خدمية للعاملين بالدار، مؤكدة أنه تم الوقوف على احتياجات الدار من خزان للمياه، وتوسعة لغرف النوم، وزيادة في الفصول الدراسية، وزيادة في أعداد الأسرة.



وحول إنجازات الرحلة، أشارت بن سلمان إلى قيام الوفد بافتتاح 3 آبار للمياه تخدم 30 أسرة، وتوزيع مبالغ مالية لدعم 50 مريضا، وتوزيع الخبز على أكثر من 500 أسرة، وكذلك تقديم الأرز لأكثر من 200 أسرة، وتوزيع الهدايا على المهتديات الجديدات في مسجد الأنصار، وزيارة إحدى القرى وإلقاء محاضرة دعوية، وحضور إشهار إسلام 150 شخصا وتلقينهم الشهادة، وكان من بينهم رئيس القرية.