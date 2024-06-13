استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد. كما استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس ـ الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الفلبين وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى لازالوس تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته ولشعب مالاوي الصديق بوفاة نائب رئيس جمهورية مالاوي السيد ساولوس كلاوس تشيليما وعدد من المسؤولين إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم، راجيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.