أصدر وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حتى يتمكنوا من قضاء عطلة العيد بين ذويهم. وقال الحرس الوطني، في بيان صحافي، ان ذلك يأتي بتوجيهات من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل النواف. وذكر البيان أن سمو الشيخ سالم العلي تقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وقادة وقوات الحرس الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن يديم على ربوع الوطن الغالي نعمتي الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.