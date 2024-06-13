أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني أنه سيتم تشغيل 76 رحلة جوية خلال موسم الحج الحالي لنقل 8 آلاف حاج إلى بيت الله الحرام.



وأكد نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران بالتكليف والمتحدث الرسمي للإدارة عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) استعداد «الطيران المدني» لموسم الحج الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.



وقال الراجحي إن أول رحلة انطلقت إلى المملكة العربية السعودية لأداء موسم الحج كانت يوم الأحد الماضي وسيتم نقل حجاج بيت الله الحرام عبر أربع شركات طيران كويتية وسعودية.



وأضاف أنه سيتم تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية من مبنى الركاب رقم (4) في حين سيتم تشغيل رحلات طيران الجزيرة من مبنى الركاب رقم (5) بينما سيتم تشغيل رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية وطيران (ناس) من مبنى الركاب الرئيسي رقم (1).



وأشاد الراجحي بتعاون جميع الجهات المعنية المشاركة في الخطة التشغيلية لموسم الحج وعلى رأسها وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية و الإدارة العامه للجمارك إضافة إلى حملات الحج الكويتية وشركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.