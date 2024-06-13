قال رئيس بعثة الحج وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري إن البعثة أتمت إعداد خطة متكاملة لتفويج الحجاج الكويتيين في المشاعر المقدسة، معربا عن الأمل أن يتم التفويج هذا العام بكل سهولة ويسر.



ودعا المطيري في تصريح لـ «كونا» الحجاج الكويتيين إلى الالتزام بتعليمات بعثة الحج الكويتية ليتمكنوا من أداء مناسكهم بسلاسة تامة، مشددا على ضرورة الالتزام كذلك بتعليمات السلطات السعودية التي تدعو إلى أن يكون الحج بتصريح. وأكد حرص وزارة الأوقاف على مواكبة عملية التحول الرقمي عبر توفير التسجيل المركزي للحجاج في منصة رقمية وذلك منذ نوفمبر الماضي. وأشار في هذا الصدد إلى المنصات الرقمية الأخرى التي أطلقتها الوزارة ومنها منصة للتواصل الرقمي بين أعضاء البعثة وتحقيق التعاون بينهم وأخرى لتحليل البيانات وإدارتها ومتابعة الحملات الكويتية ومقراتها وأعدادها.



ومن المنصات الرقمية، ذكر أيضا منصة دليل حملات العناوين الكويتية التي تحتوي على عناوين البعثة الكويتية والعيادة الطبية والبعثات المشاركة وأماكنهم في المشاعر المقدسة وأرقامهم بهدف التواصل معها.



وحول عدد الحملات الكويتية المشاركة في موسم الحج هذا العام، قال إن عددها بلغ 58 حملة تضم 8400 حاج وحاجة، لافتا إلى أن اليوم الخميس تصل بقية الحملات الكويتية والحجاج.



من جهته، أكد نائب رئيس البعثة وكيل وزارة الأوقاف المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية محمد المطيري في تصريح مماثل إتمام تجهيز المخيمات في المشاعر المقدسة للحجاج الكويتيين على الوجه الأكمل وتوفير خدمات التغذية والإعاشة فضلا عن تخصيص أفضل المواقع لهم.



كما أكد المطيري سعي البعثة الحثيث نحو حصول الحجاج على الخدمات كافة بالشكل المطلوب، مشددا على حرص البعثة على تذليل كل العقبات التي تواجه الحجاج.



وعن خطة تفويج الحجاج في المشاعر المقدسة، أشار إلى أنها تم إعدادها من لجنة تفويج الحجاج وممثلي الحملات وبالتنسيق مع السلطات الأمنية ووزارة الحج السعودية.



ودعا في هذا الإطار الحجاج إلى الالتزام بتعليمات أصحاب الحملات والإداريين واتباع الإرشادات الصحية المطلوبة والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية السعودية التي نصت على أنه «لا حج دون تصريح».



وحول استعدادات الوزارة المبكرة لموسم الحج، لفت إلى أنها بدأت منذ العام الماضي عبر الاجتماعات المشتركة مع مختلف اللجان والحملات للاطلاع وبحث التوصيات اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة وتنظيمها.