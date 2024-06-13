استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد وفدا من معهد السلام الأوروبي برئاسة كبير مستشاري المعهد ووزير الدولة للشؤون الخارجية الأسبق بمملكة السويد أنيكا سودر حيث تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



كما استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية قبرص لدى الكويت مايكل مافروس حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والموضوعات محل الاهتمام المشترك.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية كوريا تشونغ بيونغ ها، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.



واستقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد سفير جمهورية الصومال الفيدرالية د. عبدالله محمد أودوا بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.