فرحان الشمري



قام محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي بزيارة تفقدية إلى الحكومة مول في برج التحرير، بهدف الاطلاع على سير العمل، والاستماع لملاحظات العاملين في الميدان، والتعرف على الخدمات التي تقدم إلى المراجعين، وآلية إنجاز المعاملات، مع التشديد على ضرورة تذليل جميع المعوقات والمشاكل التي قد تواجه المراجعين.



والتقى المحافظ خلال الزيارة بعدد من موظفي الوزارة لمعرفة سير العمل والخدمات المقدمة للمراجعين وتوفير سبل الراحة في برج التحرير الذي يعد من المعالم البارزة في الكويت لروعة تصميمه الهندسي والمعماري.



وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق سياسة الباب المفتوح أمام المواطنين، تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.



ودعا المحافظ مسؤولي وموظفي مبنى الحكومة مول للعمل على توفير جميع سبل الراحة للمواطنين، وإنجاز معاملاتهم بكل سلاسة، ومعالجة جميع المعوقات التي تواجههم، والاستماع إلى الشكاوى والملاحظات، والقيام بوضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا على أهمية تلبية احتياجات المواطنين من خلال إنجاز متطلباتهم في جميع المؤسسات والجهات الحكومية في برج التحرير، والعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة العوائق، وسرعة إنجازها بالشكل المطلوب ووفق القانون والنظم. من جانب آخر، أكد المحافظ على ضرورة تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، في تنمية وتطوير وتفعيل قطاع السياحة والترفيه في دولة الكويت، والتطلع نحو المزيد من النهوض بهذا القطاع الحيوي في البلاد.



وقال المحافظ في كلمة له خلال استقباله عددا من أعضاء مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية، بعد اطلاعه على عرض مرئي من قبل الشركة «إن الكويت تمتلك المقومات والموارد الكثيرة لتكون في مصاف الدول السياحية في الخارطة العربية والعالمية، خصوصا فيما يتعلق في توافر الشواطئ والأندية البحرية والحدائق والمولات التجارية وغيرها من العوامل الجاذبة للسياح، مشددا على ضرورة إطلاق شركة المشروعات السياحية المشاريع الترفيهية والأنشطة والفعاليات على مدار السنة خلال الفترتين الصيفية والشتوية، لتكون في متناول المواطنين والمقيمين، لافتا إلى أن الاجتماع مع مسؤولي الشركة تطرق للكثير من المسائل المتعلقة في تطوير قطاعات السياحة والترفيه في دولة الكويت، والعمل على معالجة أوجه القصور، وتذليل العوائق».