استقبل محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي بمكتبه في ديوان عام المحافظة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيانوي، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة نيله الثقة السامية التي منحته إياها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله.



وأثناء اللقاء استعرض الشيخ عذبي الناصر العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة وبحث أطر تعزيزها في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد، وفي نهاية اللقاء شكر تشانغ جيانوي المحافظ على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين.