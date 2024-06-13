استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بقصر بيان صباح أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، حيث قدم لسموه التهاني بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيين سموه وليا للعهد من قبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



من جانب آخر، بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيرديناند روموالديز ماركوس ـ الابن رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ببرقية تعزية إلى لازالوس تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته له ولشعب مالاوي الصديق بوفاة نائب رئيس جمهورية مالاوي ساولوس كلاوس تشيليما وعدد من المسؤولين إثر حادث تحطم الطائرة التي كانت تقلهم، متمنيا سموه لذوي الضحايا جميل الصبر.