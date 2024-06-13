

وفقا لالتزامها المجتمعي بدعم المقبلين على السفر الى المملكة العربية السعودية والإقامة المؤقتة خارج البلاد لأداء فريضة الحج، وتحمل مشقات السفر والمناسك كجزء من للارتقاء بروحانياتهم، أطلقت Ooredoo الكويت مبادرتها الجديدة بمناسبة حلول موسم الحج.



ومساهمة بدورها في هذه المبادرة بدعم المسافرين من الكويت الى المملكة، طرحت Ooredoo عروض تجوال مصممة خصيصا لهذه الرحلة الجليلة، سواء بمضاعفة سعات الإنترنت أو تعزيز باقات Ooredoo-Passport لتجوال أعلى بأقل قيمة، كما قامت بلفتة طيبة ضمن مشاركتها المجتمعية في هذه المبادرة، مودعة المسافرين الحجاج في مطار الكويت الدولي بحقائب الممدودة والمجهزة بأساسيات الاتصال وكمالياته من منتجات Anker الإلكترونية، والمطلوبة أثناء السفر، مع قسائم اشتراك في خدمة التجوال عبر شريحة Ooredoo الإلكترونية (E-Sim).



وضمن مبادرتها الجديدة لموسم الحج، تمنح Ooredoo عملائها المتوجهين للمملكة العربية السعودية من 1 إلى 30 يونيو مزايا تجوال عديدة بعروض استثنائية، والسارية على خطوط الدفع المسبق والدفع الآجل، مما يعزز من مرونة الاتصال وصلاحية الخدمة، انطلاقا من حرص شركة Ooredoo الكويت على استمرارية تواصل المسافرين مع أحبائهم وأصدقائهم في الكويت أثناء الحج، وأداء المناسك الروحانية بكل راحة وأمان، دون القلق بشأن تكلفة التجوال أو انقطاع الخدمة.



وأما بالنسبة لقسائم الاشتراك في خدمة التجوال من Ooredoo عبر الشريحة الإلكترونية (E-SIM)، فهي متاحة للعملاء ولغير العملاء، إذ تقدم لهم فرصة للاستفادة من مزايا تجوال Ooredoo Passport أثناء سفرهم للحج، وذلك بكل سهولة، دون التأثير على خدمات مشغليهم الحاليين.



ويمكن تفعيل الشريحة الإلكترونية من هذا العرض من عروض Ooredoo على أي من خطوط الدفع المسبق، الآجل، مع خيارات تجوال متنوعة، والتي تقدم صلاحية إنترنت غير محدود يمتد من 15 جيجابايت إلى 140 جيجابايت من البيانات عالية السرعة بفترات صلاحية تبدأ من 10 أيام إلى 30 يوما. كما سهلت Ooredoo الكويت على الحجاج الحصول على الشريحة الإلكترونية للتجوال، موفرة قنوات متعددة لتفعيل الخدمة منها تطبيق Ooredoo للهواتف الذكية، وبوابة «حسابي» على الموقع الإلكتروني، إلى جانب تذكرة التجوال من متجر Ooredoo الإلكتروني، أو عبر الرسائل النصية القصيرة: #888*، أو نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR).