

دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية أولى رحلاتها الصيفية المجدولة إلى مدينة صلالة في سلطنة عُمان، بواقع 3 رحلات في الاسبوع أيام الاحد والثلاثاء والجمعة وذلك بداية من 11 يونيو 2024.



وقالت الشركة إن اختيار وجهة صلالة جاء بعد دراسات متأنية ودقيقة للسوق بشكل عام ومدى الإقبال على هذه الوجهة المهمة التي يتزايد الإقبال عليها من عملاء الخطوط الجوية الكرام خاصة في موسم الصيف ولما لها من مميزات عدة، كاعتدال أجوائها واشتمالها على الأماكن السياحية والجبال والقلاع الأثرية القديمة، والزخم السياحي الممتع بالاضافة إلى المساحات الخضراء المليئة بالأشجار والطبيعة الخلابة.



هذا، وقد أعلنت «الكويتية» في وقت سابق عن جدول رحلاتها لموسم السفر الصيفي 2024 والذي تضمن إطلاق وجهات جديدة، مثل انطاليا بواقع رحلتين بالأسبوع، وبودروم بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وطرابزون بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وشرم الشيخ بواقع رحلتين بالأسبوع، وملقا بواقع 3 رحلات بالأسبوع، ونيس بواقع رحلتين بالأسبوع وسراييفو بواقع 3 رحلات بالأسبوع ليصل عدد الرحلات إلى 55 وجهة ومتوسط عدد رحلات باليوم إلى 52 رحلة خلال موسم الصيف، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات على وجهات مثل لندن وامستردام وميونيخ وفيينا وجنيف، ولاستيعاب الطلب المتزايد على هذه الوجهات الأوروبية وبعض الوجهات الأخرى في الصيف مثل دبي والرياض ومانشستر، حيث ستقوم الكويتية بتدشين طائراتها عريضة البدن وهي البوينغ B777-300 على أغلب الوجهات الأوروبية ليستفيد عملائنا الكرام من استخدام مقاعد درجات الرويال ورجال الاعمال المتميزة بأحدث سبل الراحة ولتوفير سعات من المقاعد الأكثر للعملاء الكرام المسافرين على هذه الوجهات.