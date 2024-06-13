

نمى إلى علم شركة رساميل للاستثمار قيام بعض الأشخاص بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باسمها والترويج للمعاملات الاستثمارية، وأنهم قاموا بالتواصل مع عملاء من راغبي الاستثمار مستغلين اسم الشركة وعلامتها التجارية المميزة، وإنشاء حسابات تحمل اسم رئيسها التنفيذي دخيل الدخيل.



وبناء عليه تحذر شركة رساميل للاستثمار من التعامل مع هذه الحسابات، وكذلك أصحابها ومروجي هذه المعاملات، وتؤكد أنها ليست لها أية علاقة وأنها ليست طرفا في هذه الحسابات لا هي ولا رئيسها التنفيذي دخيل الدخيل ولا أي من موظفيها أو وكلائها أو أي من كياناتها، وكذلك أي من التابعين لها بأي شكل من الأشكال.



ولا تتحمل شركة رساميل للاستثمار أي نوع من أنواع المسؤولية القانونية، سواء المدنية أو الجزائية أو غير القانونية التي تترتب أو يمكن أن تكون ترتبت على هذه المعاملات، وأنها بالفعل بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن طريق ممثلها القانوني ضد أصحاب هذه الحسابات حسب الذي توافر لها من معلومات. وتهيب شركة رساميل للاستثمار بالسادة العملاء وراغبي الاستثمار التأكد والتحقق والتفحص من شخصية المتعاملين وكياناتهم وصحة تمثيلهم قبل الدخول في أية معاملات استثمارية أو تعاملات مالية أو خلافه.