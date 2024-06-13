

القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية لبنك التنمية الجديد لاسيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد (الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس) والوفد المرافق لها وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي د. رانيا المشاط والمالية ووزير د. محمد معيط، لاستعراض مسار العلاقات بين مصر والبنك، حسبما صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي.



ونوه الرئيس السيسي برؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب ـ الجنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مؤكدا في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع «بريكس»، المؤسسين والجدد.



من جانبها، أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء، وكذلك الدول النامية بشكل عام بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية.



إلى ذلك، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس تيودورو نجيما أوبيانج مانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، والوفد الوزاري المرافق له الذي ضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.



وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس أوبيانج نجيما رئيس غينيا الاستوائية، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والرئيس، وتوجيه الدعوة للرئيس لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه الرئيس، مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الديبلوماسية، ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية، ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين.



وفي ذلك الإطار، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن والتجمعات العمرانية، والطاقة والنقل، والصحة والدواء، حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد «فيروس سي».