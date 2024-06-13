أفادت وسائل اعلام سورية والمرصد السوري لحقوق الانسان بمقتل وإصابة عدد من العسكريين في هجوم لتنظيم «داعش» وبسبب وقوعهم في حقل ألغام في منطقة صحراوية في وسط سورية. وأحصى المرصد «مقتل 16 عنصرا من قوات النظام بينهم ضابط» نتيجة «وقوعهم في حقل ألغام» وخوضهم اشتباكات مع عناصر من التنظيم المتطرف.



ويجري الجيش السوري بإسناد جوي من حليفته روسيا عملية تمشيط في بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، بحثا عن عناصر التنظيم، وفق المرصد.



وفي ريف دير الزور، لقي عنصران من الجيش مصرعهما جراء تفجير استهدف سيارة عسكرية، أثناء مشاركتهما في حملة التمشيط التي تجري في منطقة البادية.



وبحسب مصادر محلية نقل عنها موقع «نورث برس» فإن لغما أرضيا انفجر بسيارة تتبع لـ«الفرقة 17»، في أثناء عملية تمشيط بادية العشارة في ريف دير الزور الشرقي، وسط معلومات عن فقدان الاتصال مع مجموعة من القوات كانت تلاحق خلايا التنظيم في المنطقة.