

أحمد الفضلي



يستعد الفنان القدير عبدالرحمن العقل للسفر إلى العاصمة البحرينية المنامة برفقة طاقم عمل المسرحية الكوميدية الاجتماعية «عرس الجن» التي من المقرر أن تعرض في البحرين ابتداء من أول أيام عيد الأضحى المقبل.



من جانبه، أعرب العقل عن بالغ سعادته بلقاء الجمهور البحريني في العاصمة المنامة من خلال المشاركة في عروض مسرحية الرعب الكوميدية الاجتماعية «عرس الدم» ومشاركة الجمهور البحريني فرحة عيد الأضحى المبارك، موضحا أن الجمهور البحريني أقل ما يمكن أن يوصف به أنه جمهور رائع وحريص على حضور الأعمال المسرحية الخليجية، ولي مع هذا الجمهور ذكريات عديدة على امتداد سنوات عملي في المسرح والتلفزيون الإذاعة وأحرص في كل عام على لقائهم لكن الظروف قد لا تسمح.



وعن مشاركة كل فريق العمل في عروض المنامة، أفاد العقل من خلال حديثه لـ «الأنباء» بأن العروض المقبلة من المقرر أن تشهد مشاركة جميع الفنانين ممن شاركوا في أول عروض المسرحية والتي أقيمت في المملكة العربية السعودية خلال عيد الفطر المقبل والجميع يستعد حاليا للمغادرة إلى المنامة ليكون جاهز للعروض.



وأضاف العقل أن العمل من تأليف وإخراج محمد جمال الشطي ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية، أبرزهم الفنان أحمد الفرج والنجمة هبة الدري وحسين المهدي وعبدالمحسن العمر ويوسف الحشاش ومحمد الكاظمي وجنى الفيلكاوي، وغيرهم من النجوم ممن ابدعوا في العروض الأولى في السعودية.



وعن إمكانية عرض المسرحية في الكويت، ذكر العقل أن إمكانية العرض في الكويت لاتزال قائمة، وقد ترى النور بعد انتهاء عروض البحرين والجهة المنتجة للعمل، وكذلك فريق العمل حريص على تقديم عروض في الكويت لكن الأمور الإنتاجية قد تمنعنا، وهذا لن يؤثر على النجاح الذي حققته المسرحية خلال عرضها في السعودية، وإن شاء الله يستمر النجاح في المنامة وأيضا نلتقي جمهورنا في الكويت.