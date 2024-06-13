تجربة الغناء باللهجة المصرية ليست بعيدة بعد نجاحنا مع شعبان عبدالرحيم

مشعل: وجود ابنتي في كليب «جزيرة ياس» جلب طاقة فرح لموقع التصوير



دعاء خطاب

Doua_khattab@



كشف نجوم فرقة ميامي، التي تشهد حالة من النشاط الفني برزت من خلال الحفلات التي أحيوها مؤخرا، عن استعدادهم لجولة موسيقية خليجية تبدأ في عيد الأضحى المبارك بدولة البحرين مع الفنان المصري أحمد سعد، واعدين الجمهور بتجربة ممتعة مليئة بالطاقة الإيجابية.



وأكدوا خلال حديثهم لـ«الأنباء» إعادة احيائهم لأغنية «عاشوا» التي حققت لهم شهرة واسعة بكلمات مختلفة وتصوير فيديو كليب جديد لها استثمارا لنجاح التجربة التي قدموها العام الماضي في أغنية «الحمد لله وشفناكم».

وأوضحوا ان تكرار تجربة الغناء باللهجة المصرية ليس بعيدا، لاسيما بعد نجاح اغنية «حبيبي قالي» مع الفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم، ومن قبلها مع الفنان إيهاب توفيق في «دويتو» بعنوان «فيكو إيه»، فالى تفاصيل الحوار:



تعيش فرقة ميامي حالة من النشاط والوهج الفني في الحفلات التي أحيتها مؤخرا بين الكويت والسعودية والإمارات.. من دون ديبلوماسية من الجمهور الأكثر تفاعلا؟



٭ فعلا، نعيش في حالة من النشاط والتألق الفني والتي برزت بشكل واضح في الحفلات في الكويت والسعودية والإمارات، ونجد أن جمهورنا هو جمهور واحد، يتمتع بنفس الحماس والتفاعل أينما كنا، ونجد أن الحفلات تعج بالحماس من الحضور الذي يشاركنا الغناء والتفاعل مع الأنغام الحماسية لأعمالنا، في أجواء مليئة بالطاقة والإيجابية.



قمتم بإعادة تصوير أغنية «عاشوا» بعد تغيير كلماتها، ألم تخشوا من فكرة التكرار؟



٭ للسنة الثانية على التوالي، تعاونا مع «جزيرة ياس» لإطلاق حملة صيفية جديدة مستوحاة من أغنيتها الشعبية «عاشوا»، حيث تم تعديل كلمات الأغنية لتكون بمنزلة دعوة مفتوحة لتشجيع الضيوف من مختلف الأعمار لعيش مشاعر السعادة والفرح مع المجموعة الواسعة من المرافق والمعالم الترفيهية العالمية التي تزخر بها الجزيرة بغض النظر عن العمر، وتجسد «عاشوا» حب الحياة وفرحة الاحتفال بها، وبالأشخاص الرائعين من حولنا، لتعكس بشكل مثالي روح «ياس أبوظبي»، ونأمل أن تحقق الاغنية نجاحا كبيرا وان تنال إعجاب الجمهور بنفس القدر الذي حققته أغنية «الحمد لله وشفناكم» السنة الماضية، وقد جاءت الفكرة من وراء أغنيتنا الجديدة هو رغبتنا في تقديم شيء مبتكر ومختلف، فقد تم تصميم الكلمات والألحان بعناية لتعكس روح التجديد والإبداع، وعملنا مع فريق موهوب له دور مهم في تحقيق النتائج المميزة المرجوة، فالأفكار المستخدمة في الأغنية والتصوير كلها مبتكرة، ولا يوجد أي تكرار لما قدمناه السنة الماضية، حيث اخترنا مواقع تصوير متنوعة وملهمة، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا لرؤية الأغنية وإحساسها، متحمسون للغاية لهذا المشروع، ونتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الناس وتحقق النجاح الذي نطمح إليه.



مشعل، كيف كانت تجربة تصوير فيديو كليب «جزيرة ياس» مع ابنتك؟



٭ كانت التجربة ساحرة ومميزة، مما خلق رابطا فريدا بيننا، مشاهدتها في عالم الموسيقى والأداء ملأتني بالفرح، موهبتها الطبيعية وحماسها جلبا طاقة جديدة إلى موقع التصوير، وأتاح لنا العمل معا خلق ذكريات دائمة وتقوية علاقتنا بطريقة تتجاوز الأنشطة التقليدية بين الأب وابنته، بشكل عام كانت لحظة عزيزة لكلينا، تمزج بين الإبداع الفني والارتباط الشخصي.



كانت لكم تجربة غنائية باللهجة المصرية مع الراحل شعبان عبدالرحيم في أغنية «حبيبي قالي»، وحققتم نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي، ألم تفكروا في تكرار التجربة؟



٭ كانت التجربة ناجحة والفكرة واللحن مميزين، لذا حققت الاغنية نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي، نحن دائما نغني الطابع الشرقي، وقبل «حبيبي قالي» مع الراحل شعبان عبدالرحيم، قدمنا «سلم علينا»، كما تعاونا مع الفنان إيهاب توفيق في «دويتو» بعنوان «فيكو إيه»، وهذه الأعمال أضافت لنا الكثير وأظهرت تنوعنا، ومدى قدرتنا على تقديم مختلف الأنماط الموسيقية، فنحن نسعى في فرقة ميامي دائما لتقديم أعمال تحمل هدفا وتضيف لنا شيئا جديدا، وفكرة تكرار تجربة الغناء باللهجة المصرية ليست بعيدة، لاسيما بعد توجه عدد كبير من نجوم الكويت للغناء بهذه اللهجة المحبوبة على قلوبنا، كما اننا نحب التجدد والتنوع في أعمالنا، ونبحث دائما عن الأفكار المختلفة التي تضيف لنا، وتساهم في تعزيز مكانتنا بالساحة الفنية العربية.



ماذا عن جديدكم الفترة المقبلة؟



٭ لدينا العديد من الحفلات وجولة موسيقية في دول الخليج، وسنبدأ بحفل مميز خلال عطلة عيد الاضحى في البحرين مع الفنان أحمد سعد، ونتطلع إلى تقديم عرض رائع للجمهور هناك، ونقوم حاليا بالتحضير لها، ونتمنى أن تكون تجربة ممتعة ومليئة بالطاقة والإيجابية لمحبي فرقة ميامي في كل مكان.