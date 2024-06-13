أنهى جين، أكبر أعضاء فرقة الكي بوب «بي تي إس»، أمس الخدمة العسكرية الإجبارية في كوريا الجنوبية، حسبما أفاد صحافيون في وكالة «فرانس برس»، ما يتيح له استئناف نشاطه الموسيقي بشكل كامل.

ولا يزال النجوم الستة الآخرون في الفرقة الموسيقية الأكثر شعبية في العالم يخدمون في الجيش، إذ يلزم جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنيا تأدية الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرا على الأقل، وتأخذ الفرقة فترة راحة منذ العام 2022.

وخرج جين البالغ 31 عاما من معسكر تدريب في يونتشيون الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال سيئول، وكان في استقباله زملاؤه في الفرقة جايهوب، في، آر ام، جونغ كوك، وجيمين. وعزف آر ام على الساكسفون أغنية «داينمايت»، فيما احتضن الأعضاء آخرون جين وأعطوه باقة كبيرة من الزهور.



وأمام معسكر التدريب، كان محبو المغني يرفعون لافتات ملونة كتب عليها «سوك جين، لقد انجزت عملا جيدا خلال الأيام الـ 548 الماضية. سندعمك بحبنا الراسخ».