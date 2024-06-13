

يحيى حميدان



واصلت إدارة نادي التضامن تحركاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعد وصوله إلى دوري «زين» الممتاز وذلك بالتوقيع مع المحترفين السنغاليين مامي ساهر وإبراهيما غايي.



ومثل المدافع ساهر وغايي الشباب لمواسم عديدة وكانا من المحترفين البارزين على مستوى الأندية المحلية، لذلك تعتبر صفقة انضمامهما إلى «العنيد» إضافة مميزة للتشكيلة.



ودخلت إدارة التضامن حاليا في مفاوضات مكثفة مع محترفين آخرين أحدهما يشغل مركز الوسط المتأخر والآخر مهاجما، تمهيدا للتوقيع معهما والإعلان عن ضمهما بشكل رسمي.



وسبق لإدارة «العنيد» أن جددت التعاقد مع المدافع السنغالي أبوبكر كيتا بعد مستوياته المميزة التي قدمها مع الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم المنقضي.



وتعاقدت إدارة التضامن في اليومين الماضيين مع المدرب البرتغالي جواو موتا في رغبة واضحة في إنهاء كل تجهيزات «العنيد» للموسم الجديد قبل وقت كاف من بدايته.



وفتح التضامن خط المفاوضات مع العديد من اللاعبين المحليين، حيث تأمل الإدارة في التعاقد مع مجموعة من أصحاب الامكانيات المميزة لتعزيز قائمة الفريق.