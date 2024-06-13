

عبدالعزيز جاسم



أعلنــت إدارة نــــادي اليرموك عن ضم المحترف المغربي أيوب لخضر لتعزيز صفوف فريق الكرة بالنادي خلال الموسم الجديد الذي سيخوضه في دوري «زين» الممتاز بعد حصوله على لقب دوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ويشغل لخضر (26 سنة) مركز الهجوم وسبق له تمثيل أندية المغرب الفاسي وحسنية أكادير في دوري بلاده، قبل أن يمثل نادي البكيرية السعودي في الموسم المنقضي، حيث يلعب الفريق في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وتعمل إدارة اليرموك حاليا على ملف التعاقدات سواء الأجنبية أو المحلية في سبيل ضم أفضل العناصر المتاحة ولتحقيق الهدف الأهم وهو البقاء في «دوري الأضواء» وتفادي الهبوط بسبب المنافسة العالية بين مختلف الفرق المشاركة.