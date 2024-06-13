

عاطف رمضان



أغلقت وزارة التجارة والصناعة شركة متخصصة في بيع التبغ (المعسل) في منطقة السالمية بعد اكتشاف تلاعبها بتواريخ صلاحية المعسل بأنواع ونكهات مختلفة، وقد تم ضبط 120 كيلوغراما من المعسل منتهي الصلاحية وتحويل الشركة إلى النيابة التجارية للتحقيق.



وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن الشركة قامت بإخفاء تواريخ الصلاحية المنتهية واستبدالها بأخرى جديدة، مما يعد عملية غش تجاري واضحة. وأكدت أن المعسل المغشوش تم بيعه للزبائن والمقاهي بعد تمديد صلاحيته بطرق غير قانونية.



وأشار البيان إلى أن الكمية التي تم ضبطها كانت منتهية الصلاحية منذ عام، وقامت الشركة المخالفة بإعداد ملصقات جديدة تحمل نفس الاسم التجاري ولصقها على عبوات المعسل بهدف خداع المستهلكين.



وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية تعمل بكامل طاقتها في جميع الأسواق والمحافظات لرصد مثل هذه الممارسات غير القانونية، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القوانين والمعايير المعمول بها.