

عاطف رمضان



تمكن فريق طوارئ الجهراء والفروانية في وزارة التجارة والصناعة، من ضبط مخزن في منطقة جليب الشيوخ يحتوي على 500 إطار سيارة مستعملة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة التجارة والصناعة في مكافحة الغش التجاري وحماية المستهلكين.



وقام المخزن ببيع وتوزيع الإطارات المستعملة على محال تبديل الإطارات على أنها جديدة، وتم حصر جميع المضبوطات وتحرير محضر ضبط وتحويل المحضر إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأكدت الوزارة أنها ستواصل حملاتها التفتيشية والرقابية لضمان حماية المستهلكين ومكافحة كل أشكال الغش التجاري في الأسواق.