شاركت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) في النسخة الأولى من مبادرة «ملتقى إعلام الحج» الذي اقامته وزارة الإعلام السعودية في مكة المكرمة.



ويهدف الملتقى إلى توفير بيئة إعلامية متكاملة تتيح للصحافيين والإعلاميين الوصول إلى المعلومات والتفاصيل المتعلقة بموسم الحج والاطلاع على كافة الاستعدادات والجهود المقدمة من المملكة العربية السعودية لضمان مناسك حج آمنة وميسرة لضيوف الرحمن.



ويتميز الملتقى بإقامة 11 منطقة إعلامية داعمة ومعرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات التقنية والتكنولوجية لخدمة لضيوف الرحمن ومقر للمؤتمرات الصحافية ومركز إعلامي بخدمات متكاملة واستوديوهات متنوعة ومشروعات مستقبلية في المشاعر المقدسة.