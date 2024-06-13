

أعربت «الصفا الإنسانية» عن خالص شكرها لعموم المحسنين والمحسنات الذين كان لهم الدور البارز في نجاح حملة العشر المباركات لعام 1445هـ التي أطلقتها الجمعية في بداية شهر ذي الحجة، ونفذتها في الكويت وقرغيزيا واليمن والصومال والهند وتشاد واللاجئين السوريين في تركيا والنازحين في الشمال السوري.



وعبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الخيرية الإنسانية محمد الشايع عن شكره وامتنانه للداعمين والمتبرعين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي على تفاعلهم مع حملات الجمعية في هذه العشر المباركات، لتحصد بفضل الله ثمرة ذلك بتحقق كل المستهدفات المنشودة في هذا الموسم المبارك.



وبين الشايع أن حملة «العشر المباركات» قد نجحت في تحقيق عدة مشاريع خيرية ومن أبرزها مشروع الأضاحي الموسمي في 8 دول مختلفة، بالإضافة إلى مشروع فزعة لأهل غزة، وثمانية الرحمة، وبيوت الأرامل، وبناء مسجد في تشاد ورعاية 20 حلقة قرآنية داخل الكويت، وكفالة 60 أرملة، وتسيير 10 قوافل للاجئين السوريين على الحدود، بالإضافة إلى القوافل الطبية لأطفال اليمن وشبكات المياه في جمهورية قيرغيزستان، مبينا أن أهداف هذه المشاريع قد تحققت بفضل الله ثم بدعم وعطاء المحسنين والمحسنات من أهل الكويت الذين عرفوا بالبذل والعطاء وامتدت أياديهم البيضاء لإغاثة الملهوفين والمتضررين في جميع أرجاء العالم.



وختم الشايع حديثه بشكر المتبرعين والمتبرعات على مساندتهم للجمعية في مسيرتها الإنسانية، مبينا أنها ماضية وفقا لرؤيتها الاستراتيجية في تحقيق الاستدامة للعمل الخيري والديمومة للنتائج، والانتقال به من نظرة ضيقة تقتصر على الإحسان إلى المحتاجين إلى التنمية الشاملة للمجتمعات، داعيا إلى المساهمة والبذل والعطاء فيما تبقى من هذه الأيام المباركات واغتنام شرف الزمان ومضاعفة الأجور والحسنات.