زار محافظ الجهراء حمد الحبشي، المصابين في حريق عمارة المنقف الذين نقلوا إلى مستشفى الجهراء، واطمأن على صحتهم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ومعزيا أهالي ضحايا الحادث الأليم.

وقال المحافظ : إن صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وجه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا.

وأكد المحافظ على دعم إجراءات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في محاربة مخالفي المباني.