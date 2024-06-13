بتوجبهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عقد رئيس قوة الإطفاء العام بالتكليف اللواء خالد عبدالله فهد مساء يوم أمس الأربعاء اجتماعا بمبنى الرئاسة مع قيادات وضباط قوة الإطفاء العام نقل خلاله توجيهات النائب الأول لرئيس الوزراء بضرورة التعاون مع بلدية الكويت والجهات المعنية بالدولة لإزالة جميع المخالفات في المباني والمنشآت .

وبحسب بيان صادر عن قوة الإطفاء العام، فقد نقل اللواء خالد عبدالله إشادة الشيخ فهد اليوسف بفرق الإطفاء التي تعاملت مع حريق " عمارة المنقف " عبر سرعة الاستجابة للبلاغ ومكافحة الحريق وإنقاذ المصابين .

هذا، وزار اللواء خالد عبدالله فهد المصابين جراء حريق " عمارة المنقف " في المستشفى، متمنيا لهم الشفاء العاجل .