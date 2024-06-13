سيحصل منتجا سلسلة أفلام جيمس بوند على جائزة أوسكار فخرية خلال احتفال يُقام في نوفمبر المقبل، على ما أفادت أكاديمية فنون السينما وعلومها، مكافأة على مسيرتهما المكرّسة لسلسلة مغامرات الجاسوس 007.

وينتج مايكل جي. ويلسون وأخته غير الشقيقة باربرا بروكولي هذه السلسلة منذ العام 1995 بعدما خلفا ألبرت، والد باربرا.

وقد أشرفا على عدد كبير من أفلام السلسلة الناجحة، بينها "سكاي فال" من بطولة دانييل كريغ، والذي حقق إيرادات بلغت مليار دولار في العام 2012.

وقالت رئيسة الأكاديمية جانيت يانغ، في بيان، إنّ هذه الجائزة "تشهد على نجاحهما كمنتجين لسلسلة أفلام بوند الشهيرة ومساهمتهما في المشهد السينمائي".

وسيحصل ويلسون وبروكولي على جائزة أوسكار فخرية في نوفمبر خلال الاحتفال بتوزيع جوائز "غافرنرز" التي تمنحها أكاديمية فنون السينما وعلومها سنوياً لأربعة من مخضرمي الفن السابع، ومن بينهم كثر لم يحصلوا على جوائز أوسكار عادية.

وسينال أوسكاراً فخرياً أيضاً كلّ من المخرج البريطاني ريتشارد كورتس والموسيقي الأميركي كوينسي جونز، والمسؤولة عن اختبارات الآداء جولييت تايلور.

وسيقام الاحتفال بتوزيع جوائز "غافرنرز" في 17 نوفمبر.



