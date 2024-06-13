عبدالعزيز الفضلي

اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للفصل الثاني من العام الدراسي 2023/ 2024.

وعبر الوزير د.العدواني عن تهنئته لأبنائه الطلبة على التفوق، وشكره لكل القائمين على كونترول الأدبي والعلمي والتعليم الديني، على جهودهم للحصول على هذه النتائج.

والتقى د.العدواني الطلبة المتفوقين والحاصلين على المراكز الأولى من مختلف التصنيفات بقاعة كبار الشخصيات في ديوان عام وزارة التربية، وذلك بعد اعتماده النتائج.

وبهذه المناسبة، قال الوزير د.العدواني في كلمة له: يطيب لي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ولأبناء وطننا العزيز، وللإخوة المقيمين الكرام، سائلا المولى القدير أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة علينا وعلى وطننا الغالي والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتابع: هذه الأيام المباركة تأتي مع نهاية العام الدراسي ونحن على أعتاب مرحلة مهمة وفارقة في حياة طلابنا الأعزاء وأسرهم الكريمة.

وأضاف: أود أن أعبر عن عميق شكري وجزيل امتناني لدعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة وتوجيهاتها السديدة، التي كانت دائما ومازالت مصدر إلهام وعون لنا بعد الله في كل خطوة إصلاح وتطوير للتعليم، ونحن من هذا الموقع نعاهد الله ثم القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم، على الاستمرار في العمل الجاد والاجتهاد، بمساندة إخواني المخلصين من منتسبي الوزارة كل في موقعه، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في بناء مستقبل مشرق لأبناء الوطن والمساهمة في رفعة وتقدم وطننا الغالي الكويت.

وأكمل: أبنائي وبناتي المتفوقين والناجحين، يسرني بكل فخر واعتزاز ومن موقع الأب وشرف المسؤولية، أن أتوجه لكم بالتهاني والتبريكات بمناسبة تخرجكم اليوم، وأنتم تحملون بين أيديكم راية العلم والمعرفة، وهي مسؤولية عظيمة تتطلب منكم المثابرة والاستمرار في السعي والتعلم في رحلتكم الأكاديمية المقبلة، والإصرار والعزيمة على تحقيق طموحاتكم وآمال أهاليكم، فأنتم أبنائي أمل المستقبل، والثروة الحقيقية لوطننا الغالي.

وأردف: لم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا الجهود المبذولة من قبل إخواني وأخواتي أولياء الأمور الكرام الركيزة الأساسية في هذا الإنجاز، الذين كانوا دائما العون والسند لأبنائهم، ولنا كمسؤولين وتربويين ومنتسبين لوزارة التربية، فجزاكم الله خيرا على ما بذلتموه من جهد وتضحيات.

وأضاف: كما أود أن أعبر عن عميق امتناني للمعلمين والمعلمات الذين يبذلون جهودا مشكورة في تربية وتعليم أجيال المستقبل، وللإخوة الإداريين الذين بذلوا قصارى جهدهم للدعم والمساندة في إنجاح مسيرة العملية التربوية، وللموجهين والمراقبين والملاحظين والمصححين ورؤساء اللجان وكل القائمين على الكنترول العلمي والأدبي والتعليم الديني لجهودهم الكبيرة المبذولة في تحقيق الأهداف المنشودة والوصول إلى هذه النتائج المرجوة.

وفي الختام قال: ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويسدد خطانا جميعا لما فيه الخير والصلاح للوطن وشعبه الوفي، وأن يحفظ الكويت في ظل مسيرة الخير التي يرعاها صاحب السمو أمير البلاد، وسمو ولي عهده الأمين.

وقد أعلنت وزارة التربية أسماء الطلبة الحاصلين على المراكز العشرة الاولى في القسمين العلمي والادبي والمعهد الديني والتعليم الخاص للطلبة الكويتيين وجميع الجنسيات.

وحصل على المراكز العشرة الاولى في القسم العلمي (كويتيون) كل من حور الجيران بنسبة 98ر99 وزينب الخليفي بنسبة 96ر99 وحور الحربي بنسبة 94ر99 وشيخة الشمري بنسبة 93ر99 ونور العجيل بنسبة 91ر99 وجنى العريان وماريا خاجة ويوسف الرشدان بنسبة 90ر99 لكل منهم وريان المرشد ولولوة الهندي بنسبة 88ر99.

كما حصل على المراكز الاولى بالقسم العلمي (جميع الجنسيات) كل من خديجة الرمادي ورانيا عفانه وشادي حنين وعادل يعقوب وعبدالله الجمال وابراهيم بشار واسراء عبدالجواد وبنان الاعرج وحسام عبدالفتاح وحسين الكحلوت وعمر النجار ولين احسان ومحمود خليفة ومحمود سليمان ومريم ساويرس وعبدالرحمن ابراهيم وعبدالرحمن العبد وعلاء حسام الدين وعلي فرغلي وعلي السيد علي ومعاذ بركات وهلا سويلم ويمنى طيبة ويوسف داود بنسبة 100 في المائة لكل منهم.

وفي القسم الادبي (كويتيون وجميع الجنسيات)، حصلت الطالبة نور شهاب الدين على المركز الاول بنسبة 96ر99 ونوف العصيمي ثانيا بنسبة 50ر99 ثم نور أحمد بنسبة 45ر99 ثم لولوة الجويسري رابعا بنسبة 38ر99 تلتها عزيزة النتيفي بنسبة 27ر99.

كما حلت الطالبة لولوة المطيري على الترتيب السادس بنسبة 19ر99 ثم جهاد محمد سابعا بنسبة 17ر99 ثم مرحب المطيري في الترتيب الثامن بنسبة 12ر99 وفي المركز التاسع نورة المطيري بنسبة 08ر99 ثم سارة عبدالنور عاشرا بنسبة 02ر99.

وفي التعليم الديني، حقق المراكز الخمسة الاولى (كويتيون) كل من أروى العتيبي بنسبة 43ر99 ومحمد الباقر مراد 09ر99 وجنى القعود بنسبة 75ر98 والسيدة صفية الرفاعي بنسبة 52ر98 وسمية السبيعي بنسبة 07ر98.

وحقق المراكز الخمسة الاولى في المعهد الديني (جميع الجنسيات) كل من عائشة محمد بنسبة 77ر99 وهالة غازي 66ر99 وأروى العتيبي بنسبة 43ر99 وشيماء اوغلو 32ر99 وسما متيرد بنسبة 09ر99.

أما في التربية الخاصة القسم العلمي (كويتيون) فقد حقق المراكز الخمسة الاولى كل من نور الكندري بنسبة 17ر97 ثم عبدالرحمن العازمي بنسبة 67ر95 ثم فاطمة بوحمد ثالثا بنسبة 79ر94 ثم عبداللطيف الغديان بنسبة 67ر92 ثم عبدالله الغديان بنسبة 34ر92.

وفي قسم التربية الخاصة (جميع الجنسيات) القسم العلمي فقد حقق كل من احمد الاقرناوي بنسبة 17ر99 ثم نور الكندري بنسة 17ر97 ثم حصة المطيري بنسبة 03ر96 ثم عمر ضفر رابعا بنسبة 96 تلاه محمد محمود بنسبة 83ر95 بالمئة.

وفي التربية الخاصة القسم الادبي، حقق المراكز الاولى (كويتيون وجميع الجنسيات) كل من سارة العازمي بنسبة 51ر98 ثم حسين طاهر 63ر97 ثم رفعة الهاجري بنسبة 34ر96 ثم عبدالله الجاسم بنسبة 55ر96 ثم عادل وهمان بنسبة 49ر96 ثم جابر الحربي 15ر94 ثم محمد التيسي بنسبة 09ر92 بالمئة.