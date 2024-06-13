دارين العلي

أهدت الحاصلة على المركز الأول بالقسم العلمي على الكويتيين، حور بسام الجيران، من مدرسة الجزائر الثانوية للبنات بنسبة 99.98 % نجاحها وتفوقها الى أسرتها ومديرة مدرستها أ.دينا العتيقي على الدعم اللامتناهي لها ولجميع الطالبات.

وقالت حور التي ستتجه لدراسة الطب في جامعة الكويت، ان التوتر الذي يسبق اعلان النتائج هو المرحلة الأصعب بعد الامتحانات، مشددة على أهمية بذل الجهود لنيل التفوق.

ووجهت نصيحة لجميع الطلاب المقبلين على الامتحانات العام المقبل بالاعتماد على النفس وعلى المدرسة والمدرسات فيها وعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، مؤكدة أنها لم تتلق أي درس خاص طوال فترة الثانوية العامة.