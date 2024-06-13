ثامر السليم

قالت الحاصلة على المرتبة التاسعة في القسم العلمي، بنسبة 99.88 في المئة، لولوه نبيل بدر الهندي، كويتية الجنسية، إن "مراجعة الدروس العلمية التي كانت تتلقاها في مدرسة ماريا القبطية للبنات، أولاً بأول، وتنظيم الوقت والحرص على عدم إضاعته، سر تفوقها وتحصيلها أعلى الدرجات في جميع المواد".

وكشفت لولوه لـ"الأنباء" عن "رغبتها في الالتحاق بكلية الطب البشري"، شاكرة والديها على كل ما قدماه لها، لاسيما تهيئة الأجواء في المنزل للتحصيل العلمي المناسب، داعية الطلبة إلى الاجتهاد والتفرغ للتحصيل العلمي، حتى يكلل الله، مجهوداتهم بالتفوق.

وقالت إن بذل الجهد، والعمل بضمير، مع الاستعانة بالله قبل كل شيء، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاحلام، وان حلمي تحقق وأصبح واقعا ملموسا، واستطعت من خلاله رد قطرة من فيض ما فعله حيالي والداي، حتى أصل إلى ما وصلت اليه حاليا، مهدية نجاحها "للكويت ولأمير البلاد ووالدي ولخالاتي ولناظرة المدرسة منال المطيري وجميع معلماتي في المدرسة".