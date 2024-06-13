ثامر السليم

أعربت الطالبة نور العجيل الحاصلة على المركز الخامس بين الكويتيين بالقسم العلمي بنسبة 99.91 عن سعادتها الغامرة بهذا الانجاز والتفوق، قائلة: بفضل الله تحقق ذلك الحلم الكبير.

وبينت العجيل ان الجد والعمل المتواصل خلال هذا العام الدراسي فضلاً عن مساندة الوالدين والتفرغ التام للدراسة مكنتها من تحقيق النسبة العالية، مشيرة الى انها ستلتحق بكلية الطب تخصص الطب البشري لخدمة بلدها، مهدية تفوقها للوالدين وجميع الطلبة المقبلين على دراسة الثانوية العامة فضلاً عن المدرسة والمعلمات في مدرسة شريفة العوضي الثانوية اللاتي جعلنها تصل الى هذا النجاح.

وذكرت ان التفوق اتى بعد الاجتهاد ودعاء الوالدين، مبينة ان صعوبة المنهج الدراسي اضمحلت تدريجياً بعد الجدية بالدراسة، متمنية لجميع الطلبة المقبلين على الثانوية العامة في السنوات المقبلة ان يحذوا حذوها ويجتهدوا للتفوق.