أسامة أبو السعود

أعربت المتفوقة لين ناصر احسان، والحاصلة على مجموع 100% علمي من مدرسة فجر الصباح الثانوية للبنات عن سعادتها الغامرة هي وأسرتها بهذا التفوق، مؤكدة انها واصلت الليل بالنهار لتحقيق حلمها بالتفوق في الثانوية العامة .

وأهدت لين تفوقها إلى والديها وأسرتها والى دولة الكويت الحبيبة " وأهلنا في غزة وفلسطين " .

وعن طموحها بعد هذا التفوق قالت لين احسان: " طموحي ان اصبح طبية عيون واتمنى الدراسة في جامعة الكويت وأخدم هذا الوطن الحبيب الكويت التي وفرت لنا كل سبل التفوق والنجاح ".

ووجهت لين الشكر لمعلماتها حيث " كانوا دائما يسألون عنا ومخلصين في عملهم واشكر ادارة المدرسة شكرا جزيلا على جهودها ".

وختمت لين حديثها بالشكر لدولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على ما يقدمونه للمقيمين على ارض هذا البلد الطيب المعطاء مؤكدة ان التعليم في الكويت تعليم متميز ويشجع المبدعين على التميز والتفوق .