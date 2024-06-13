عبدالله الراكان

‎أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا التنسيق مع الحكومة الهندية لنقل رفات المتوفين جراء حريق بناية في المنقف.

وقال في تصريح به على هامش الاحتفال بيوم اللاجئ العالمي لعام 2024 في مقر الصندوق الكويتي، "التقيتُ مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي لمتابعة موضوع الحريق ونقل الرفات ونحن متعاونون معهم بكل الطرق ولديه لقاءات مع وزيري الداخلية والصحة"، لافتاً إلى أن الطائرة الهندية ستنقل الرفات بعد الانتهاء من الإجراءات والطائرات الكويتية أيضا على أتم الاستعداد.

‎وحول التعويضات للمتوفين قال اليحيا إنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأضاف: لاحظتم بالأمس بعد فاجعة حريق المنقف عندما تكاتفت الجهود بأمر من سمو الأمير والحكومة مجتمعة واتخذنا كل الإجراءات، ونحن مستمرون لحين إيجاد حل نهائي لهذا الموضوع.

وحول زيارته مع وزير الصحة إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين بالحريق، قال تفقدنا المصابين ومعظمهم بصحة مستقرة.