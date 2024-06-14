

سيقود الحكم الفرنسي كليمون توربان (42 عاما) المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا بين المستضيفة ألمانيا وأسكتلندا اليوم على ملعب «أليانز أرينا»، وهو الذي يمتلك خبرة كبيرة في الإشراف على المواجهات الكبرى في العديد من المسابقات القارية والعالمية.

وقاد توربان مباريات كبيرة خلال مسيرته، مثل نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد، الذي فاز به الفريق الإسباني بهدف نظيف، فيما كان حاضرا بمواجهات يورو 2016 في فرنسا و2021 التي أقيمت في 11 مدينة مختلفة وحققت لقبها إيطاليا، إضافة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وكذلك كأس العالم في قطر 2022.