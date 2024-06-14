

انضم إيمري تشان، للمنتخب الألماني لكرة القدم أمس، وتم التقاط الصورة الرسمية للمنتخب، قبل أن يفتتح مباريات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) اليوم أمام المنتخب الأسكتلندي في ميونيخ.



وانضم تشان (30 عاما)، قائد فريق بوروسيا دورتموند، للمنتخب بدلا من ألكسندر بافلوفيتش، لاعب بايرن ميونخ، الذي استبعد من البطولة بسبب إصابته بعدوى، وأشارت التقارير إلى أنه التهاب اللوزتين. وسيرتدي تشان أيضا القميص رقم 25 الذي كان مخصصا لبافلوفيتش.



ولا يتوقع أن يبدأ اللاعب مباراة إسكتلندا اليوم، حيث ينتظر أن يبدأ المنتخب الألماني اللقاء بتوني كروس، وإلكاي غوندوغان وروبرت أندريش في وسط الملعب.



وأكمل المنتخب الألماني تدريبه الأخير في شمال بافاريا قبل أن يسافر إلى ميونيخ، وشارك به كل اللاعبين المقيدين في القائمة وعددهم 26 لاعبا. وقال غوندوغان، الذي سيرتدي شارة قيادة المنتخب الألماني لأول مرة في بطولة رسمية، للصحافيين: «إذا كانت بدايتنا جيدة فسيكون الزخم إلى جانبنا بعدها سيصبح الناس أكثر إيجابية وسيقومون بدعمنا وتحفيزنا للمضي قدما».



ويتواجد المنتخبان المجري والسويسري في المجموعة الأولى أيضا.