ناصر العنزي



اربطوا الأحزمة جيدا واعتدلوا في جلستكم واستعدوا للإقلاع إلى كل مدن ألمانيا، حيث انطلاقة كأس أمم أوروبا اليوم، بطولة التاريخ والنخبة والعراقة والمتانة، بطولة الألمان والإسبان والإيطاليين والفرنسيين والإنجليز والهولنديين، يا مرحبا يا مرحبا بنجوم البرتغال وكرواتيا وبلجيكا والتشيك ورومانيا وپولندا والمجر وأوكرانيا وتركيا، يا مرحبا بخبراء التدريب وصناع خططه وتكتيكه، فإن كانت القاعدة تقول إن الشوط الأول شوط اللاعبين، والشوط الثاني شوط المدربين فوجود مدربين، مثل سباليتي وديشامب وناغلسمان ودي لا فوينتي وداليتش ومارتينيز وساوثغيت وكومان وتيديسكو، قادر على نسف هذه القاعدة وجعل كل الأشواط للمدربين، كم نحن عشاق الكرة محظوظون بمثل هذه البطولة فمن لا يتابع بطولة «اليورو» فليذهب ويشجع لعبة أخرى.



٭ الليلة ليلة الافتتاح بين المضيف ألمانيا واسكتلندا، والألمان غالبا لا يخسرون المواجهات الافتتاحية ومن خلفهم جماهير أدمنت الفوز بالألقاب، حيث تطمح إلى نجمة ألمانية رابعة للانفراد بصدارة الفائزين باللقب، ويعتبر المنتخب الألماني الملقب بـ«المانشافت» اكثر المنتخبات تأهلا للمباراة النهائية في كأس أوروبا لكنه مازال يتحسر على ضياع اللقب أمام المفاجأة الدنمارك في يورو 1992 بعدما خسر بهدفين، ولولا الحارس الدنماركي العظيم بيتر شمايكل والعارضة والقائمان لخرج الألمان بأربعة أهداف على الأقل.



٭ من نوادر الأحداث في مسابقة كأس أمم اوروبا وغرائبها ما حدث في نسخة 2004 باستضافة البرتغال، حيث توج منتخب اليونان باللقب على حساب المضيف في واحدة من معجزات كرة القدم في العالم، وبكى يومها الأسطورة كريستيانو رونالدو، وكان عمره 19 عاما، بكاء مريرا، واليوم يدخل رونالدو البطولة بعمر 39 سنة، والغريب أن اليونانيين حققوا البطولة بقيادة مدربهم الألماني أوتو ريهاغل، ولم يحرص المتابعون على حفظ اسم من أسماء لاعبيه الطويلة سوى صاحب هدف التتويج انجيلوس خاريستياس.