

زكي عثمان



تترقب جماهير كرة القدم اليوم افتتاح النسخة الـ 17 من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، اذ يعد حفل الافتتاح أحد الطقوس التي اعتادت الجماهير على متابعتها في مختلف بقاع العالم قبل انطلاق أي حدث كروي كبير، وكذلك ينتظر المتابعون مفاجآت المنظمين في هذا الاحتفال.



ولم تكشف اللجنة المنظمة عن تفاصيل حفل الاحتفال الذي سيقام قبل مباراة الافتتاح على ستاد أليانز أرينا الخاص بفريق بايرن ميونيخ بحوالي نصف ساعة، كما لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن جميع فقرات الحفل، إذ إن المعلن فقط هو أن الحفل سيبدأ في منطقة المشجعين قبل الافتتاح الرسمي بساعات، وسيشارك فيه مجموعة من الفنانين أمثال روبين شولز وليوني ولي شوك.



لكن احتفالات ألمانيا باستضافة البطولة انطلقت منذ أمس أي قبل يوم كامل من حفل الافتتاح، حيث أقيمت الاحتفالات في منطقة المشجعين بمدينة شتوتغارت.



إلى ذلك، وبينما يستمتع المشجعون خلال البطولة بالمباريات، تنشغل السلطات في مواجهة تحديات أمنية جمة خارج الملاعب، وهنا تقول وزيرة الداخلية نانسي فيزر: «أمن البطولة الأوروبية في بلادنا له أولوية قصوى.

جميع الأجهزة الأمنية تستعد وفقا لأعلى المعايير المهنية». وأضافت: «في جميع الأماكن، وحيثما توجد أعداد كبيرة من الناس، سيكون هناك تواجد قوي للشرطة».



بدوره، يقول هانز جاكوب شندلر من منظمة مكافحة التطرف: «سوف تكون ألمانيا محط أنظار الجميع في العالم خلال شهر، وهذا يعني أن الجانب الأمني يجب أن يكون على أكمل وجه لمواجهة أي تحد إرهابي متوقع في مثل هذه المناسبات والتجمعات الكبيرة».

ويضيف: «يجب أن يشعروا بالراحة والأمان عند السفر لحضور البطولة، طالما أنهم يلعبون دورهم في المساعدة على سير الأمور بسلاسة. ويضيف: «لا داعي للقلق من أي شيء، سيكون التنظيم محكما والأمن مبرمجا بشكل جيد.

لكن الأمر يتطلب القليل من الإسهام من الزوار»، ووجه كلامه لهم قائلا: «لا تكن عنيفا، ولا تكن غبيا، ولا ساذجا. إذا رأيت شيئا مثيرا للشكوك فأبلغ عنه».



من جانبها، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر: «بالطبع هناك مخاطر، وعلينا أن ندركها»، وفي الوقت ذاته «نبذل كل ما في وسعنا لتجنب أي عمل إرهابي او مخاطر أخرى. ونبذل قصارى جهدنا من أجل أن يسود الأمن، وندعو الجميع ليكونوا ضيوفنا».