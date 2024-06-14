

السلطات الأمنية الألمانية تسعى لجعل أجواء 51 مباراة في 10 مدن ألمانية تتسم بالأمان التام.



ستكون الملاعب في ألمانيا محاطة بالإجراءات الأمنية المتعددة خلال أيام المباريات، ولن يسمح إلا للأشخاص الحاصلين على تذاكر أو المعتمدين بدخول الساحة، في التزام تام بإجراءات تفتيش الحقائب والتفتيش الجسدي في الخارج، وسط تواجد كبير للشرطة.



تمثل مناطق المعجبين تحديا أكثر تعقيدا، وهي تجتذب عددا أكبر بكثير من الأشخاص، حيث تتوقع الأرقام الحكومية أن نحو 12 مليون شخص سيزورون هذه المناطق مقارنة بـ 2.7 مليون شخص يحضرون المباريات في الملاعب. كما أن نقص التذاكر سيجعل من الصعب التحقق من هويات من يدخل المنطقة.



أمن الملاعب والأمن السيبراني من أكبر هواجس السلطات الألمانية خلال فعاليات يورو 2024.



تطوير مفهوم الأمن القومي لبطولة اليورو، والذي سيشهد قيام ألمانيا بتنفيذ عمليات تفتيش على الحدود للقادمين من دول منطقة شنغن الأخرى خلال البطولة.



من المقرر إنشاء مركز شرطة خاص لتنسيق المعلومات الأمنية ذات الصلة من جميع أنحاء القارة.



تم تجنيد 300 ضابط من دول أخرى لتقديم الدعم والمشورة لقوات الأمن المحلية.