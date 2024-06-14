

قال رئيس اتحاد جورجيا لكرة القدم ليفان كوبياتشفيلي إن مشاركة المنتخب لأول مرة في بطولة أمم أوروبا لها أهمية كبيرة تتجاوز اللعبة.



وقال كوبياتشفيلي، الذي لعب من قبل في الدوري الألماني، للصحافيين في مقر إقامة الفريق بغرب ألمانيا: «صدقوني، لم أر من قبل هذا العدد الكبير من الناس سعداء في بلادي الناس كانوا ينتظرون هذا اليوم لأكثر من 30 عاما».



وقال لاعب فرايبورغ وشالكه وهرتا برلين السابق إن الفوز على اليونان بركلات الترجيح في الملحق، والذي حسم تأهل منتخب جورجيا، وحد كل أطياف الشعب الجورجي.



وأضاف كوبياتشفيلي، الذي لعب 100 مباراة دولية عندما كان لاعبا: «ليلة مباراة اليونان وصباح اليوم التالي، كانت لحظات لا يمكن أن أنساها طوال حياتي، نحن سعداء، ولكننا نريد المزيد. لدينا الجودة بالفعل، وإلا لم نكن لنتواجد هنا».



ويتواجد منتخب جورجيا في المجموعة السادسة مع منتخب البرتغال، الفائز بنسخة 2016، وتركيا والتشيك.