

كان جوشوا زيركيزي يستمتع بعطلته في «عالم والت ديزني» بفلوريدا، عندما تلقى خبر استدعائه متأخرا للمنتخب الهولندي للمشاركة في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024».ونشر زيركيزي عبر صفحته على «إنستغرام» صورة له وهو يقود سيارته متجها نحو مدينة الملاهي الشهيرة تحت لافتة كتب عليها «أكثر مكان ساحر على وجه الأرض».



بعدها كتب لاعب بولونيا: «عندما تتلقى اتصالا لتترك ديزني وتتجه لليورو». وفقد مدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، خدمات فرينكي دي يونغ وتيون كووبميينيرز بسبب الإصابة، لذلك استدعى زيركيزي (23 عاما) بعدما استدعى إيان ماتسين.



ولم يفز زيركيزي بأي بطولة كبيرة بعد لكن مستواه في الدوري الإيطالي مع بولونيا في الموسم المنقضي رشحه لإمكانية الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في أوروبا.



ويلتقي المنتخب الهولندي، الفائز باللقب في 1988، منتخب پولندا في أولى مبارياته بدور المجموعات في مدينة هامبورغ بعد غد الأحد، كما سيواجه أيضا في دور المجموعات النمسا وفرنسا.