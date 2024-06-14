

عاد مدافع المنتخب الإنجليزي لكرة القدم جون ستونز أمس، إلى التدريبات عقب غيابه عن الحصة التي سبقتها بسبب المرض. وربما يتمكن لاعب مان سيتي من خوض مباراة إنجلترا الأولى في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) أمام صربيا بعد غد الأحد.



وتدرب ستونز بشكل طبيعي أمس ما يمثل خبرا سعيدا للمدرب غاريث ساوثغيت. وستخوض إنجلترا مباراتها الأولى مع صربيا يوم الأحد المقبل على ملعب شالكه، علما بأن المجموعة تضم أيضا سلوفينيا والدنمارك.



يذكر أن المنتخب الإنجليزي حل وصيفا في النسخة الماضية ويعد نظريا من أبرز المرشحين للقب هذا العام.