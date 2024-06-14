

مفرح الشمري



تحت إشراف الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي العارضي، انتهى المخرج محمد حسين المطيري من تصوير البرنامج المنوع «عايدوه» الذي سيبث طوال ايام عيد الاضحى على فترتين وهو بمثابة «عيدية» التلفزيون لمشاهديه.



الفترة الاولى من البرنامج يتصدى لتقديمها وكيل الاذاعة د.يوسف السريع والتي ستنطلق الساعة الثانية بعد الظهر حتى الثالثة عصرا، وهي تتضمن جلسات غنائية يشارك فيها المطربون عبدالعزيز الضويحي وسلمان العماري ومساعد البلوشي.



اما الفترة الثانية التي ستبث من الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء فيتصدى لتقديمها المذيع سويد عبيد، وتتضمن حوارات فنية مع بدر بورسلي وساهر وحمود البغيلي ويوسف الشطي ومحمد الشريدة وراكان.



برنامج «عايدوه» من إعداد عيسى العلوي، حسين الصيدلي، ياسر العيلة، شوق الخشتي وناصر الناصر.