أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه للكويت في ضحايا حريق البناية في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي.



وأعرب مودي في منشور له على موقع «إكس» عن خالص تضامنه «مع كل فقدوا أقرباءهم وأحبائهم». وأضاف «أدعو للجرحى بالشفاء العاجل».



كان وزير الخارجية عبدالله اليحيا قد أجرى اتصالا بنظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار أعرب خلاله عن تعازي الكويت قيادة وحكومة وشعبا إلى الهند جراء الحادث المأساوي الأليم الذي أودى بحياة 49 شخصا من المقيمين في دولة الكويت نتيجة حريق مفجع وقع في مقر سكنهم.



وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن اليحيا عبر خلال الاتصال عن أعمق مشاعر التعاطف والأسى لذوي الضحايا بهذا المصاب الجلل ودعوته بالشفاء العاجل للمصابين في هذه الكارثة المؤلمة، منوها بأن الجهات المعنية في الكويت تسخر إمكانياتها كافة لرعاية المصابين وتلبية احتياجاتهم الصحية والطبية.