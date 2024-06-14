

بيروت ـ اتحاد درويش



احتضن ملتقى «السفير» الكائن بالطبقة الأرضية للصحيفة العريقة في بيروت والتي أقفلت في يناير 2017، ندوة نظمتها مجلة «تحولات» برئاسة رئيس تحريرها الزميل سركيس أبو زيد، بالتعاون مع مركز «تموز للدراسات والتكوين على المواطنية» تحت عنوان «وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي تأسيسا للمواطنية الكاملة في لبنان».



وكان وقع على هذه الوثيقة ووضع بنودها البابا فرنسيس وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب في العام 2019.



حضر الندوة شخصيات دينية وثقافية وأدبية واعلامية وركزت على مفهوم المواطنية الوارد في الوثيقة. ودعا رئيس مركز «تموز» د. أدونيس العكرة اللبنانيين «إلى إعادة النظر في نظامهم السياسي القائمة علية الدولة، والذي هو نظام طائفي مرفوض من جميع اللبنانيين» وطلب من السلطات الدينية «التي لها دور فاعل تطبيق ما يمكن تطبيقه في نظامنا السياسي اللبناني الذي هو نظام طائفي، والبعض يسميه طوائفي للتركيز على المجموعات».



وأعتبر العكرة «أنه تم اختراع نظام سمي بالتوافقي منذ 1943 وهذه عبارة غير دقيقة باللغة العربية». وتناول حلولا طرحها البعض في لبنان «كالعلمانية والدولة المدنية وإلغاء الطائفية السياسية، والأخيرة لم تشكل حتى اليوم لجنة لإلغائها».



ورأى «أنه لا أحد في لبنان ضد مفهوم الدولة المدنية كبديل عن النظام السياسي الطائفي القائم». وشدد «على أن ما نريده في لبنان ونطمح اليه بعيدا من العلمانية والدولة المدنية، هو أن نكون في دولة المواطنة وأن نكون مواطنين. فالمواطن حر، وليكن الانسان حرا ضمن القوانين كحرية المعتقد والضمير، وأن يكون ذاتي الحركة، أي أن يضع لنفسه قانونه لا أن يفرض عليه من خارج ذات المجتمع، وأن تكون هناك مساواة كاملة دون تمييز لا في اللغة ولا الدين أو اللون».



وتحدث عما تضمنته الوثيقة لناحية مفهوم المواطنة «التي تقوم على المساواة في الواجبات والحقوق التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل. لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا والتخلي عن المفهوم الإقصائي لمصطلح الأقليات، الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم».



وعقب على مداخلة العكرة رئيس مؤسسة الفكر الإسلامي المعاصر والاستاذ في مادة الأنتروبولوجيا الدينية في الجامعة اللبنانية السيد جعفر فضل الله قائلا: «التنوع لابد أن يحكمنا ليكون منطلقا أساسيا في هذا المجال». وأشار إلى «أن الخطوات المطلوبة لجعل الذات، ذات الجماعة الخاصة جزءا من ذات أوسع التي هي الوطن أو المواطنة أو أي عنوان أوسع يراد مع ذلك، أي العمل على صهر الجماعة الخاصة في الجماعة الأوسع، لكن على قاعدة التجانس بين الجماعة الخاصة والجماعة العامة، لأن التجانس شرط أساسي للسلم، وإلا ستجد هناك تهديدات كامنة ربما تنفجر في لحظة من اللحظات».



وركز السيد فضل الله على جملة نقاط منها «الاعتراف بواقع الأمور وتعقيداته، لأننا اذا لم نعترف فإن أي حلول مقترحة قد تتجاوز التعقيدات ستصطدم بالكثير من العقبات المتجذرة والتي هي حكما أقوى من أي أطروحة تأخذ مجالها على أرض الواقع، وهذا الاعتراف هو الشرط الضروري للبحث عن حلول واقعية لا أن تبقى في اطار العناوين».



كما تحدث الاستاذ الجامعي عضو الهيئة الحبرية الإسلامية ـ المسيحية في الفاتيكان الشيخ د. محمد النقري متناولا الدولة الدينية والدولة العلمانية. وقال ان التفكير الاسلامي بالدولة الدينية، القاعدة الأساسية لها هي وثيقة «الاخوة الإنسانية والسلام العالمي».



وأشار النقري إلى ما قاله د.ادمون رباط «من أن الطائفية هي السبب الوحيد للحفاظ على المسيحية واليهود، لافتا في المجال إلى أنه بفضل الاعتراف بالطوائف حافظنا على المسيحيين في بلد فيه 18 طائفة. حافظنا عليهم ويجب الحفاظ عليهم، وأن سوء تطبيق الطائفية هي من أوصلتنا إلى هنا».



وتطرق النقري إلى العلمانية، معتبرا «ان سوء تطبيق الدولة العلمانية والدولة الدينية أوصلنا إلى هنا». وأكد أنه «عندما تخافظ الدولة المدنية على الدين، عندها يكون الحفاظ على مجتمعاتنا وسلامتها».



ونوه بـ«وثيقة الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، التي عليها أن تكون في مناهجنا الدراسية»، متسائلا ما اذا كانت ستلاقي القبول.