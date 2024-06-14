تعرضت مواقع للحكومة السويسرية إلى أولى موجات الهجمات الإلكترونية المتوقعة قبيل قمة بشأن السلام في أوكرانيا تستضيفها برن.



وأفاد «مركز الأمن الإلكتروني الوطني» بأن هجمات حجب الخدمة التي تخرج المواقع الإلكترونية أو موارد الشبكات عن الخدمة عبر إغراقها بسيل من البيانات الخبيثة، أدت إلى انقطاعات محدودة.



وقال المركز ان هناك «هجوما عبر حجب الخدمات DDoS استهدف مختلف المواقع الحكومية الفيدرالية والمنظمات المعنية بقمة السلام في أوكرانيا».



وتابع أن «الهجمات كانت متوقعة ويفترض بأنها على صلة بالقمة. أدت إلى انقطاعات محدودة.. ولم يتضرر عمل الوحدات المتأثرة بشكل كبير».



وأكد أن «هجمات DDoS تهدف التأثير على توفر المواقع. لكن لم يتعرض أمن البيانات والأنظمة إلى الخطر إطلاقا. يستخدم الناشطون في مجال القرصنة الإلكترونية هذا النوع من الهجمات السيبرانية لإطلاق مناورات تخريبية في الفضاء الإلكتروني لنشر رسائل سياسية ولفت الأنظار».



وتستضيف سويسرا يومي السبت والأحد المقبلين أول «قمة من أجل السلام في أوكرانيا» في منتجع خارج لوسرن.



وافادت الحكومة السويسرية بأن عشرات البلدان أكدت مشاركتها.



وستحاول القمة وضع خارطة طريق لإشراك كل من أوكرانيا وروسيا في عملية سلام مستقبلا.