بعد تكرار حوادث التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات لاسيما سرقة الأمراس التي بلغت قيمتها عشرات مليارات الليرات، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس قانونا يقضي بفرض عقوبات وغرامات تصل إلى السجن عشر سنوات ودفع غرامات مالية كبيرة.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» ان القانون يفرض عقوبات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.



وبحسب الوكالة، يهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضرارا فادحة تسبب إرباكا للمرافق الاقتصادية للدولة وعرقلة لسير عملها واضطرابا في تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.