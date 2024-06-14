وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أمس اتفاقية قرض ثان مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار (ما يعادل 112 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق.



وذكر الصندوق الكويتي للتنمية في بيان انه جرت مراسم توقيع اتفاقية القرض الثاني في مقره بحضور وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي عبدالله اليحيا، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م.أحمد الابراهيم، وعدد من كبار الحضور، حيث وقعها نيابة عن الصندوق الوزير اليحيا، في حين وقعها م.الابراهيم نيابة عن الهيئة.



ويتكون المشروع من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في منطقة الوفرة في الكويت على مساحة نحو 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة بطول نحو 255 كيلومترا لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلوفولت ثنائية الدائرة بطول نحو 295 كيلومترا من محطة الوفرة إلى محطة الفاو التابعة لوزارة الكهرباء العراقية في جنوب جمهورية العراق.



كما يتضمن المشروع توريد وتركيب قواطع ومفاعلات كهربائية وأنظمة القياس والتحكم لإنشاء وتوسعة محطات التحويل في الوفرة والفاضلي والفاو، ويشتمل المشروع كذلك على إضافة منشآت كهربائية جديدة لتعزيز الشبكة المتصلة بمحطة الوفرة في الكويت لتمكينها من استيعاب قدرة كهربائية نحو 3000 ميغاواط وتعزيز الشبكة في جنوب العراق والمرتبطة بمحطة الفاو لتمكينها من استيعاب طاقة كهربائية لا تقل عن 500 ميغاواط.



من جانبه، أعرب البديوي، في تصريح للصحافيين، عن الفخر والاعتزاز بالتوقيع على اتفاقية القرض الثاني مع الصندوق الكويتي، مشيرا الى ان ذلك دلالة على استمرار العمل الخليجي المشترك على الأصعدة كافة، بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجال الربط الكهربائي والجهود المتعددة التي تبذلها جميع دول مجلس التعاون لاستمرار عملية التكامل الخليجي.



وأشاد البديوي بالدور الذي يقوم به الصندوق في سبيل تعزيز جهود التنمية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا الى ان «هذه المؤسسة العريقة التي تشكل ارث الكويت تم تأسيسها في عام 1961 كأول صندوق عربي ينشئ لمساعدة الدول، والذي وصلت مساعداته الى العديد من قارات ودول العالم على مر السنين الماضية الى ان بات وسيلة رائعة للتواصل مع المجتمع الدولي ومساعدته في أحلك الظروف، وهو إحدى الأدوات التي تتشرف الكويت في تقديمها للعالم العربي والدولي».



بدوره، قال الإبراهيم، في تصريح مماثل، إن اتفاقيتي تمويل مشاريع تعزيز منظومة الربط الكهربائي وربط جنوب العراق هما باكورة التعاون بين الصندوق والهيئة في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع الكويت ودولة الامارات وسلطنة عمان، بالإضافة الى مشروع ربط جنوب العراق، والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار.