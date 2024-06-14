التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند كيرتي فاردان سينغ، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة الخارجية بمناسبة زيارته والوفد المرافق للبلاد.



استهل اليحيا اللقاء بتقديم خالص العزاء وصادق المواساة لجمهورية الهند ولأسر وذوي ضحايا حادث حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف الذي وقع أمس الأول وللشعب الهندي الصديق.



وأكد الوزير حرص حكومة الكويت على متابعة حالة المصابين وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الطبية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، ومشددا على أن الجهات المعنية في البلاد تقوم على أكمل وجه بعمل اللازم لمعرفة ملابسات ومسببات الكارثة المروعة، وأن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية بكل شفافية ونزاهة.



من جانبه، أشاد وزير الدولة بالإجراءات التي اتخذتها حكومة دولة الكويت بسرعة الاستجابة وحضور الجهات المعنية إلى موقع الحادثة، مثمنا اهتمام الحكومة ومتابعتها حالة المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتواصل وزارة الخارجية الكويتية والجهات المتخصصة بشكل مباشر مع السفارة الهندية، معربا عن تقدير بلاده لكل ما تقدمه حكومة دولة الكويت تجاه الجالية الهندية المقيمة على أراضيها.