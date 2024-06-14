أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.



وقالت «الداخلية» في بيان صحافي ان ذلك يأتي بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبمناسبة عيد الأضحى المبارك.



كما أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين قرارا بالإفراج عن العسكريين الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي ان القرار جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.