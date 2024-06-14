صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح محافظا لمحافظة الأحمدي بدرجة وزير ولمدة 4 سنوات، وفيما يلي نص المرسوم:



بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،



وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1962 بالتقسيم الإداري للكويت،



والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات المعدل بالمرسوم رقم 24 لسنة 2024، وعلى المرسوم رقم 137 لسنة 2021 بتعيين محافظ لمحافظة حولي وعلى المرسوم رقم 62 لسنة 2024 بتعيين المحافظين، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 648 لسنة 2022 بتحديد الوزير المختص بشأن نظام المحافظات،



وعلى الاستقالة المقدمة من حمد سالم الحمود الصباح - محافظ محافظة الأحمدي، وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:



مادة أولى



يعين حمود جابر الأحمد الصباح - محافظا لمحافظة الأحمدي بدرجة وزير - لمدة أربع سنوات.



مادة ثانية



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.